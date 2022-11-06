محافظ الجيزة: الدولة إقتحمت كافة الملفات الشائكة لتحسين معيشة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة اقتحمت كافة الملفات الشائكة لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين والقضاء على العشوائيات ومنع المخالفات والتعديات.

جاء ذلك خلال استقباله وفد تنسيقية شباب الأحزاب بديوان المحافظة وذلك على هامش حضور فاعليات الجلسة النقاشية حول الحوار الوطنى بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن سلسلة نقاشات وحوارات وطنية تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكافة ربوع محافظات الجمهورية لعقد حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ورحب محافظ الجيزة، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أرض المحافظة، مشيدا بالدور المميز والرائد لأعضاء التنسيقية كونهم نماذج مشرفة وأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة وطنية، لتجعل صوت الشباب مسموعا، وتضمن مشاركة شبابية فاعلة في صنع القرار.

وأشار إلى حرص القيادة السياسية على الدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية، وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب للعمل في مجال الشأن العام والمشاركة في صنع واتخاذ القرار.

وقال إنه جار تطوير 24 منطقة غير مخططة داخل 3 أحياء بإجمالي تكلفة 500 مليون جنيه ويجرى حاليا إنشاء 11 سوقا حضاريا للقضاء على الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ذلك الى جانب أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها 42 قرية بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واستعرض محافظ الجيزة منظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات والتي تعتمد على اتباع الطرق والأساليب العلمية الحديثة للاستفادة القصوى من تلك المخلفات ومنع تلوث البيئة والتعاون مع المجتمع المدني لتعظيم العمل بمنظومة الجمع السكني والمبادرات الخاصة بها.

وفي قطاع البنية التحتيه، أوضح محافظ الجيزة أنه تم التغلب على مشكلة نقص مياه الشرب بالمحافظة والتي بلغ العجز بها مليون م3 حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التي استطاعت توفير 800 ألف م3 حتى الآن ورفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى 2.8 مليون م3 ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى والتي من شأنها القضاء نهائيا على مشكلة انقطاع أو نقص المياه أو ضعف الضغوطات التي تعاني منها بعض القطاعات بالمحافظة.

وأضاف أنه يجرى العمل حاليا على إنشاء 44 مدرسة جديدة بالأحياء الساخنه التي تعاني من وجود كثافات طلابية بالفصول، وذلك بعد تخصيص الدولة لمساحة 40 فدانا لصالح الأبنية التعليمية والتي من شأنها توفير فصول دراسية إضافية لاستيعاب الطلاب من أبناء المحافظة وتقليل الكثافات في سبيل تحسين الخدمات التعليمية المقدمة لمواطني المحافظة.

وفي قطاع الطرق، أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية تطوير وإنشاء العديد من المحاور ومنها تطوير شارع الملك فيصل وتوسعة وتطوير محور أنور السادات وشوارع النيل السياحي والسودان والبحر الأعظم ومراد والمريوطية والمنصورية إلى جانب المحاور الجاري إنشاءها وتطويرها كمحاور 26 يوليو والفريق كمال عامر وعمرو بن العاص والتي من المقرر أن تحدث طفرة مرورية كبيرة.

وسلط الضوء على جهود تطوير المواقف وساحات الانتظار والتي شملت تطوير 14 موقف سرفيس وإنشاء العديد من المواقف الجديدة على أحدث النظم ومنها موقف المريوطية الجديد والذي بلغت تكلفته 52 مليون جنيه لاستيعاب 500 سيارة سرفيس، إلى جانب مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل وإدخال منظومة القطارات السريعة والكهربائية والـ BRT لتخفيف الكثافات المرورية وسرعة التنقل بين المدن والمحافظات.

ولفت محافظ الجيزة إلى منظومة التكافل الاجتماعي والتي استفاد منها مايقرب من 5 ملايين مواطن بمحافظة الجيزة، إلى جانب جهود الدولة في ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين حيث تم خلال شهر واحد ضبط 2700 قضية تموينة، مطالبا في هذا الشأن المواطنين من التجار ورجال الأعمال بضرورة المساهمة مع الدولة لمرور ما يشهده العالم من تحديات، قائلا إن الأمم لا تبنى فقط بالقيادات وإنما بتعاون وتضافر جهود المواطنين وكافة طوائف المجتمع أيضا.

ومن جانبه، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجهودات المحافظ وسعيه وتبنيه العديد من الرؤى والأفكار البناءة والعمل على إحداث نهضة بالبنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية المهمة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وتم خلال اللقاء، مناقشة آليات الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد حوار مجتمعي، وذلك بمشاركة كافة أطياف أفراد المجتمع للتواصل مع مختلف الفئات والاستماع لمشاكلهم ورؤيتهم للحلول وإعداد توصيات بهذا الشأن، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

وناقش الحضور من القيادات والتنفيذيين بالمحافظة مع وفد التنسيقية ملفات التصالح على مخالفات البناء وقانون المحليات وتوفير السلع التموينية ومنع الاحتكار والباعة الجائلين وخطط تحسين معيشة المواطنين، وفي هذا الصدد أكد وفد التنسيقية عزمه لنقل كافة الآراء والتطلعات والمتطلبات وعرضها على لجان الحوار الوطني لبحثها.

حضر اللقاء وشارك في جلساته الحوارية إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد للمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.