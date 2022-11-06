الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 145 ألف متردد على العيادات التخصصية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لـ 145 ألفا و600 متردد على العيادات التخصصية بمحافظة الغربية، خلال شهر أكتوبر 2022، والبالغ عددها 200 عيادة، وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية المختلفة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم، أنه تم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في تخصصات (القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الرمد، العلاج الطبيعي، النساء، الجلدية، الأسنان، الباطنة، طب وتنظيم الأسرة، الأطفال، غير القادرين)، إلى جانب الخدمات التكميلية التي تضمنت الأشعات والتحاليل.

وأضاف متحدث الصحة أن العيادات التخصصية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، حيث بلغ عدد المترددين لتلقي خدمات المبادرات 29 ألفا و755 مترددا، خلال شهر أكتوبر الماضي، لافتاً إلى عقد 1580 ندوة توعوية داخلية وخارجية للمواطنين المستهدفين البالغ عددهم 35 ألفا و345 مواطنا.

وأكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل صحة الغربية، أن اختيار الوحدات الصحية التي تم إدخال خدمات العيادات التخصصية بها يأتي وفقا لخرائط صحية ذات منهجية علمية، حيث تم إطلاق العيادات في مراكز (السنطة، محلة أول، محلة ثان، طنطا أول، طنطا ثان، سمنود، كفر الزيات، قطور، بسيون، زفتى)، مشيرا إلى توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلاً عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت وكيل صحة الغربية إلى استمرار حملات المرور المكثف على العيادات؛ للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة ومعايير السلامة والصحة المهنية ومعايير مكافحة العدوى، فضلاً عن التأكد من انتظام الفرق الطبية، لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.