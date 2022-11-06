وزير الأوقاف ورئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا يبحثان التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

بحث وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، مع رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا نور أحمد والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك خاصة فيما يتصل بإدارة الزكاة والشئون الدينية وتنفيذ الرؤية المستقبلية لتقوية السلام العالمي والأخوة الإنسانية.

واستعرض الدكتور محمد مختار جمعة، خلال اللقاء،اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الأوقاف، دور الوزارة في خدمة المجتمع والمشروعات التي تقوم بها في هذا المجال، ودور هيئة الأوقاف المصرية في إدارة شئون الوقف وحسن استثماره.

كما استمع من رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا إلى تجربة هيئة الزكاة الوطنية بدولة إندونيسيا في إدارة أموال الزكاة جمعًا وإنفاقًا، مشيدًا بهذه التجربة.

وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف، رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا نسخة من كتاب "المنتخب" في تفسير معاني القرآن الكريم مترجمًا إلى اللغة الإندونيسية، وهو ما كان محل ثناء وإشادة منه والوفد المرافق له على هذا التفسير الميسر.

كما أهدى رئيس هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا، وزير الأوقاف درع هيئة الزكاة الوطنية بإندونيسيا تقديرًا لدور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن الدكتور مخلص محمد حنفي سكرتير هيئة الزكاة الوطنية أحد أعضاء الوفد كان أحد المشاركين في ترجمة كتاب "المنتخب" إلى اللغة الإندونيسية.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة بسرعة إهداء مائة نسخة من كتاب "المنتخب" في تفسير معاني القرآن الكريم مترجمًا إلى اللغة الإندونيسية لدولة إندونيسيا، وذلك عبر السفارة الإندونيسية بالقاهرة.