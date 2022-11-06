وثيقة تأمين على العاملين بالسكك الحديدية ضد الحوادث الشخصية بقيمة 30000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قامت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتأمين على جميع العاملين بها ضد الحوادث الشخصية التي قد تصيبهم أثناء عملهم على مدار 24 ساعة، ضمن منظومة مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام بالعنصر البشري وتوفير أعلى مستويات الأمان لهم ولأُسرهم والوقوف إلى جانبهم في الحوادث والأزمات التي يتعرضون إليها.

وقال وزارة النقل، في بيان لها اليوم الأحد: ويتمتع جميع العاملين بالشركة بوثيقة تأمين على الحياة بقيمة 30000 جنيه، كما تشمل الوثيقة كل الأضرار التي قد تصيب العامل إثر تعرضه إلى أي حادث وحالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم أثناء العمل وبسببه ولمدة 24 ساعة بمبلغ تأمين 30000 جنيه، ومراعاة نسب العجز المختلفة بالتغطية التأمينية.

وتابع البيان: وبناءً على تعليمات وزير النقل تتحمل الشركة كامل قيمة وثيقة التأمين وعدم تحميل العاملين أي أعباء مالية؛ حيث تأتي تلك الوثيقة حرصًا من الشركة على العاملين بها ومصالحهم ومؤازرتهم في الحوادث والأزمات التي قد تلحق بهم جراء عملهم وخلق بيئة عمل مناسبة لكل العاملين بالشركة.