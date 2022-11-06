7 ديسمبر.. الحكم على متهم في قضية "حرق كنيسة بكفر حكيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم شريف هارون علي والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 7 ديسمبر للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.