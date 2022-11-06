المشدد 15 سنة لـ"أبو أثر" متهم في قضية "المرابطون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

أصدرت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة محاكمة عبد الله عامر عبده وشهرته " أبو أثر " المتهم بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش النظام السوري تحت إسم "المرابطون" حيث عاقبته بالسجن المشدد 15 عاما والزمته بالمصاريف الجنائية.

يأذكر أن المتهم عبد الله عامر عبده صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في هذه القضيه وتم إلقاء القبض عليه وقام بعمل اعاده اجراءات لمحاكمته امام هيئه المحكمه التي اصدرت قرارها المتقدم.