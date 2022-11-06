شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محور سمالوط التنموى على النيل بمحافظة المنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محور سمالوط التنموى على النيل بمحافظة المنيا من شرايين التنمية فى صعيد مصر، وكانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم قبل 2014، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

فوجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

والمحور تم افتتاحه رسميا العام الماضي، ومحور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا، ويشمل 47 عملا صناعيا (30 كوبرى - 17 نفقا) بواقع 2 حارة مرورية لكـل اتجاه.

ويربط المحور الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غرباً عابرا نهر النيل، ويساهم المحور فى تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعى والتنمية الزراعية فى غرب المنيا وكذلك المساهمة فى تطوير والتوسع فى التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة فى التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل .