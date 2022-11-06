شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رأى المواطنين فى إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة العدل رصد آراء المواطنين داخل مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، حول إجراءات تسجيل العقارات الجديد فى ظل القانون الجديد رقم 9 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حيث قامت بتسجيل فيديو جديد يوثق أراء المواطنين فى إجراءات تسجيل العقارات بعد تبسيطها.

ونشرت وزارة العدل آراء المواطنين في مقاطع فيديو عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد المواطنين خلال اللقاءات المعدة داخل مأموريات الشهر العقاري بعدد من المحافظات، على أن القانون الجديد يسر وسهل إجراءات تسجيل العقارات التي كانت شبة مستحيلة قبل صدور التعديلات.

وأضاف المواطنون بأن تعديلات قانون الشهر العقارى ساهمت في تخفيض الرسوم التي كان يحتاج لها تسجيل العقار بعد فصل رسوم التسجيل عن أى قوانين أخرى، وإمكانية التسجيل دون الحاجة لاثبات تسلسل الملكية.