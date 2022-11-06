شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جامعة حلوان بالمركز الثانى فى مسابقة هاكاثون الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق جامعة حلوان بمسابقة هاكاثون الجامعات المصرية بعنوان (التغيير المناخي: "الإبداع للاستمرارية") بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بمشروع بعنوان التنبؤ بالطقس القائم على التعلم الآلي والأسمدة الحيوية التي تمكن الزراعة الذكية المستدامة.

وقام مجمع الإبداع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمي، بعمل فريق مشترك من كلية الحاسبات وكلية العلوم وهما الفريقان اللذان سبق فوزهما بهاكاثون جامعة حلوان.

ويعد هذا الفوز نتاج الحدث الفريد الذى تم سابقا بالجامعة وهو هاكاثون جامعة حلوان والذى كان تحت إشراف مجمع الابداع والبحث العلمي الذي ألقى الضوء على قدرة جامعة حلوان على دعم قاطرة التنمية والتطوير فى أى مجال تحتاجه الدولة، وعند إطلاق المسابقة على مستوى الجامعات، حيث قام مجمع الإبداع والبحث العلمي بدمج وتطوير مشروعين فائزين من هاكثون الجامعة وهما المشروع الاول الفائز بمحور الذكاء الاصطناعي- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تحت عنوان :

Rainfall prediction using AI

والمشروع الأول الفائز بمحور التنوع البيولوجي والحفاظ علي البيئة - كلية العلوم تحت عنوان:

Variable sources of biofertlizers and their effect on essential crops .

ومن جانبه، أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بفريق هاكاثون جامعة حلوان، مقدما لهم التهنئة لفوزهم ورفع اسم جامعة حلوان وسط الجامعات المصرية، مبينا قدرة طلاب الجامعة على المنافسة في المسابقات المحلية والعالمية بمختلف المجالات وتحقيق الفوز بمراكز متقدمة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات.

كما عبرت الدكتورة رويدا صادق المنسق العام للمشروع ومدير مجمع الإبداع والبحث العلمي عن سعادتها بأبنائها الطلاب من فريق هاكاثون جامعة حلوان على المجهود المبذول والأداء المشرف الذى قدموه أمام لجنة تحكيم المسابقة، مؤكدة على إشادة لجنة التحكيم بفكرة المشروع المقدم من جامعة حلوان.

وتأتي فكرة المشروع متمثلة في ضوء رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإستخدام الأسمدة الحيوية الصديقة للبيئة والتي تتمثل في الغالب في إعادة تدوير المخلفات الزراعية كحلول قائمة على الطبيعة للتغلب على تأثيرات ثاني أكسيد الكربون، بجانب التنبؤ بهطول الأمطار هو أحد المهام الصعبة وغير المؤكدة التي لها تأثير كبير على المجتمع البشري، ويمكن أن تساعد التنبؤات الدقيقة في الوقت المناسب على تقليل الخسائر البشرية والمالية بشكل استباقي.

وتستخدم النماذج الحالية نماذج إحصائية معقدة غالبًا ما تكون باهظة التكلفة، سواء من الناحية الحسابية أو المتعلقة بالميزانية، أو لا يتم تطبيقها على التطبيقات النهائية، لذلك يتم استكشاف الأساليب التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي كبديل للتغلب على هذه العيوب حيث تسهل هذه النماذج الحصول على أعلى الممارسات الزراعية، وتقدم هذه الدراسة مجموعة من التجارب التي تتضمن استخدام تقنيات التعلم الآلي السائدة لبناء نماذج للتنبؤ بما إذا كانت ستمطر غدًا أم لا بناءً على بيانات الطقس لذلك اليوم في مصر.

لذا قام فريق جامعة حلوان بعمل تنبؤات دقيقة للوقت المناسب لهطول الأمطار بناءً على نماذج التعلم الآلي مثل ANN) ، الانحدار الخطي ، (KNN LSTM لمساعدة على الحماية من الفيضانات.

وأجريت هذه الدراسة المقارنة مع التركيز على ثلاثة جوانب: مدخلات النمذجة ، وطرق النمذجة ، وتقنيات المعالجة المسبقة. توفر النتائج مقارنة لمقاييس التقييم المختلفة لتقنيات التعلم الآلي هذه وموثوقيتها للتنبؤ بهطول الأمطار من خلال تحليل بيانات الطقس.

وايضا زراعة ذات كفاءة عالية وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه والمخصبات الغير طبيعية، حتى تكون صديقة للبيئة وذلك أدى إلى زيادة إنتاجية النباتات مورفولوجيا وفسيولوجيا ، دون إحداث تغير وراثي عالي، بالإضافة إلي وضع خطة للزراعة عن طريق توقع أماكن الزراعة وتوقيتاتها تبعا لنوع المحصول عن طريق استخدام نظام الكترونى معتمد على الذكاء الاصطناعي لتوقع الطقس من حرارة ومطر في جميع الأنحاء والأوقات لاختيار المناسب منها لزراعة محصول معين مع اختيار استخدام نوع متطور من المخصبات الصديقة للبيئة لزيادة المحتوى البروتين للنبات للتخلص أيضا من الآثار السلبية لوجود نسب مرتفعة للكربون.

وسوف يتم تطوير النظام ليتنبأ بنسب الكربون عن طريق البصمة الكرتونية للاماكن للاستفادة منها بالتحديد المستقبلى لنسب إضافة المخصبات.

وتكون فريق جامعة حلوان الفائز بالمركز الثاني في مسابقة هاكاثون الجامعات المصرية من الدكتور رويدا عبد الحميد صادق المنسق العام للمشروع ومدير مجمع الابداع والبحث العلمي، الدكتورة منار سليم فوده بكلية العلوم ومشرف مجمع الابداع والبحث العلمي، الدكتور هلال احمد سليمان محمد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومشرف على المشروع، الدكتورة إيمان توفيق بكلية العلوم ومشرف علي المشروع، أحمد عمرو، ماريهان رأفت، علاء محمد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، سيف سمير، اسماء اشرف، هالة محمد، منة الله عادل بكلية العلوم.