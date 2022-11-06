شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية مهارات الطلاب.. اعرف خدمات مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
1 - ينظم العديد من الدورات التدريبية التي تتيح فرصة للطلاب لصقل خبراتهم، واكتساب المعرفة والكفاءة.
2 - تزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.
3 - تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم فى رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية .
4 - يعمل المركز على رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.
5 - اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.
ويقدم العديد من الخدمات منها.
1 - دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل في جميع اللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية.
2- دورات في اللغة العربية لغير الناطقين بها.
3- كما يقدم خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها.
4 - كذلك يتم إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا (التويفل).