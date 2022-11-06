شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات القادمة من فرنسا لنقل المشاركين بقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار شرم الشيخ، اليوم السبت، أولي رحلات شركة Transavia Nederland القادمة من مطار أورلى بفرنسا لأول مرة، وعلى متنها 169 راكباً من المشاركين فى مؤتمر المناخ COP 27.

يأتي ذلك فى ظل أجواء الإستقبال للطائرات القادمة لمطار شرم الشيخ الدولى، والتى تقل الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ المنعقد فى شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر الحالى.

وقامت العلاقات العامة وخدمات الركاب بالمطار بتوزيع الهدايا صديقة للبيئة على الركاب وتسهيل إجراءات وصولهم .