شكرا لقرائتكم خبر عن 86 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات أمن لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال. وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط أباطرة الاتجار بالعملة وغسل الأموال.

نتيجة الاستطلاع