حدث ليلاً| حقيقة ارتفاع سعر الأرز.. وتنبيه مهم من "التعليم" بشأن غياب الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كيلو الأرز بـ12 جنيهًا في شوارع الإسماعيلية.. تعرف على تفاصيل مبادرة التموين

شهدت محافظة الإسماعيلية تدشين مبادرة للتخفيف عن المواطنين، عبر الدفع بعدد من سيارات محملة بكميات من الأرز المعبأ وغير المعبأ، لبيعها للمواطنين بسعر 15 جنيهًا للكيلو.

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التسجيل الإلكتروني و10 جنيهات غرامة.. تنبيه مهم من "التعليم" بشأن غياب الطلاب

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس، بتسجيل الغياب الأسبوعي لكل طالب باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك من خلال الإستمارة الإلكترونية لبيانات التلميذ.

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صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي وموجهي الصفوف الأولى (مستند)

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا على جميع المديريات التعليمية بشأن صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي وموجهي الصفوف الأولى.

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لتلاميذ 4 و5 ابتدائي.. التعليم تكشف حقيقة إلغاء المهام الأدائية

علق مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، على ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء المهام الأدائية، والاكتفاء بمادة المهارات المهنية لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

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مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة مصر للطيران بـ"الوقود المستدام" قادمة من باريس

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أول رحلة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز بوينج 9-787 بوقود الطيران الحيوي المستدام (SAF)، قادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلى متنها الضيوف المشاركين في مؤتمر COP27.

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استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال في رام الله

استشهد فلسطيني وأصيب أخر بجروح مساء السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

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كامل الوزير : لدينا فرص عمل بمشروعاتنا.. أي حد هيجيلي هيشتغل من بكرة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أجرينا محاكاة كاملة لسير حركة المواطنين بمحطة بشتيل خلال عملية الإنشاءات، مشيرًا إلى أنه ستم فرض رسوم لدخول محطة بشتيل لأي شخص يرغب في وداع أو توصيل أو استقبال المسافرين.

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الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء مقر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرار رقم 540 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويكون لها مقران، بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومقر آخر بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وذلك بناء على طلب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

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إضاءة هرم خفرع من أجل قمة المناخ COP27

يبدأ مؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ غدا حيث سيجتمع حوالي 45000 مندوب دولي من أجل التنفيذ لإنقاذ الأرواح وسبل العيش

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بيان مهم وعاجل.. الجيزة: تسكين طلاب في مدرسة الشهيد عمرو عبدالجيد في بولاق الدكرور

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار جهود تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول والتوسع في إنشاء المدارس بالمناطق الساخنة لتحسين المنظومة التعليمية، سيتم تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبدالجيد بكفر طهرمس، في حي بولاق الدكرور، بداية من الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022.

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تويتر تطلق الاشتراك الشهري "للعلامة الزرقاء" مقابل 8 دولارات

أطلقت شركة "تويتر"، الاشتراك الشهري للحصول على علامة التحقق الزرقاء مقابل 8 دولارات، وذلك بحس بما ذكرته فضائية العربية.

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