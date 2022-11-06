اليوم.. طعن أسرة الإعلامي وائل الإبراشي على حفظ قضية وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، طعن دفاع أسرة الإعلامى الراحل وائل الإبراشى، على قرار النيابة العامة بحفظ تحقيقات النيابة العامة بشأن اتهامها للدكتور شريف عباس، المعالج للراحل، بالتسبب بالإهمال في علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب في وفاته.

واتهمت أرملة الإعلامى الراحل الطبيب المشكو في حقه، بقتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد.

كان النائب العام أمر منتصف يناير الماضي، بالتحقيق العاجل في وفاة "الإبراشي"، بعد أن تقدمت زوجة المتوفى بعريضة إلى النائب العام اتهمت فيها الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة زوجها، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل.

وكان الكاتب والطبيب خالد منتصر، فجّر تلك القضية، عندما اتهم طبيبًا ذكر الحرف الأول من اسمه (ش)، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020.

وفي أول أغسطس 2022، أعلنت نقابة الأطباء في بيان أن النيابة العامة قررت استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

توفي الإعلامي وائل الإبراشي في 9 يناير 2022 عن عمر 59 عاما، بعد نحو عام من المضاعفات إثر إصابته بفيروس كورونا.