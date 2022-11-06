الحكم على متهم بحرق كنيسة كفر حكيم.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في قضية حرق كنيسة كفر حكيم.

وكانت قضت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الوهاب علي العبادي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.