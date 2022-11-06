شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وبعد التطوير.. شاهد طريق بورسعيد بالبدرشين فى ثوبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت محافظة الجيزة، من تطوير ورفع كفاءة شارع بورسعيد في مركز ومدينة البدرشين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتطوير محاور الحركة المرورية، للتسهيل على المواطنين وإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز المعلومات عن تطوير طريق بورسعيد بمركز ومدينة البدرشين.

-يعد الطريق، المدخل الرئيسي لمركز ومدينة البدرشين من الناحية الغربية.

-يربط الطريق ما بين طريق ميت رهينة السياحي ومركز ومدينة البدرشين.

-تأتي أعمال تطوير الطريق، في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري.

-استمرت أعمال التطوير لمدة 6 أشهر، شهد خلالها الطريق، إزالة البروز والتعديات، ورفع الطبقة المتهالكة به وتوسعة حاراته المرورية ورصفه بطول 2,5كم.

-تم تطوير وتوسعة الطريق لتصبح حاراته بعرض (14 - 18م) بدلا من (8 - 10م).

-تم تقسيم الطريق إلى حارتين، وعمل جزيرة في المنتصف (رصيف) وإمداده بأعمدة إنارة مزدوجة.

-بلغت التكلفة الإجمالية لتطوير الطريق 17 مليون جنيه.

-ساهم التطوير في القضاء على الفوضى والعشوائية وتيسير الحركة المرورية والقضاء على التكدس المرورى، وتسهيل حركة المواطنين.