شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تجرى تقييمات لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بعقد تقييمات تشخيصية لطلاب الصفوف الأولى.

ونرصد فى التقرير أبرز المعلومات فى تقييمات الطلاب.

- تعقد المدارس بمعرفة معلمى الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دورى.

- هدف التقييمات قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى التلاميذ المرتبطة بالصف الدراسى.

- تقيس التقييمات التشخيصية مدى تحقق نواتج التعلم.

- قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى وتحفيزهم على تحسين آدائهم.

- إبلاغ أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه واستخدام النظم البنائية الإيجابية.

- تجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الأمور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه.