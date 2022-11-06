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"التعليم" تجرى تقييمات لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بعقد تقييمات تشخيصية لطلاب الصفوف الأولى.

 

ونرصد فى التقرير أبرز المعلومات فى تقييمات الطلاب.

 

- تعقد المدارس بمعرفة معلمى الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دورى.

 

- هدف التقييمات قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى التلاميذ المرتبطة بالصف الدراسى.

 

- تقيس التقييمات التشخيصية مدى تحقق نواتج التعلم.

 

- قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى وتحفيزهم على تحسين آدائهم.

 

- إبلاغ أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه واستخدام النظم البنائية الإيجابية.

 

- تجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الأمور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه.

 

 

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