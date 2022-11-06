شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تجرى تقييمات لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ونرصد فى التقرير أبرز المعلومات فى تقييمات الطلاب.
- تعقد المدارس بمعرفة معلمى الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دورى.
- هدف التقييمات قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى التلاميذ المرتبطة بالصف الدراسى.
- تقيس التقييمات التشخيصية مدى تحقق نواتج التعلم.
- قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى وتحفيزهم على تحسين آدائهم.
- إبلاغ أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه واستخدام النظم البنائية الإيجابية.
- تجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الأمور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه.