شكرا لقرائتكم خبر عن قمة المناخ COP-27.. جدول أعمال قمة قادة العالم من 6 إلى 8 نوفمبر بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجزء الأول رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات بقمة المناخ والذى سينعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 6:18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، حيث أنه من المتوقع أن يصل رؤساء الدول والحكومات إلى شرم الشيخ يوم الأحد مساء والاثنين صباحا.

وستقام أحداث 7 نوفمبر وفقا للجدول الزمني لقمة قادة العالم للمناخ، كالتالى:

- وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر حتى الساعة 11:45 فى المنطقة الزرقاء.

-12:00 صورة جماعية، ومن الساعة 12:15 -13:30 حفل الافتتاح بالمنطقة الزرقاء.

-13:30 - 15:30 انعقاد ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى

- الافتتاح الرسمي للجزء رفيع المستوى.

- تسليم البيانات الوطنية.

- استدعاء الحكومة إلى الإدلاء ببيانات وطنية.

- الأحداث الجانبية رفيعة المستوى.

-حفل استقبال TBC لرؤساء الدول والحكومات.

ستقام أحداث 8 نوفمبر، كالتالى:

-08:00 - 11:00 وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر

-09:00 - 11:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى

-10:30 - 12:30 تسليم البيانات الوطنية.

-12:00 - 14:00 ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى. قائمة الموائد المستديرة والإضافية

تم تضمين المعلومات في الصفحة 6 من هذه الرسالة.

13:00 - نهاية استمرار البيانات الوطنية

15:00 - 18:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى

-18:00 اختتام قمة القادة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ

وسيتم افتتاح مركز العمل المناخي من الساعة 14:15 إلى 15:00 يوم 8 نوفمبر.