شكرا لقرائتكم خبر عن البشاير منورة فى الغيطان.. تليفزيون الخليج 365 يقدم تقريرا مصورا عن محصول التين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون ”الخليج 365” تقريرا مصورا عن محصول التين الذى تحولت زهوره إلى ثمار، وبدأت بشاير المحصول تغزو الأسواق.

وقال على حسن عبد الرحيم أحد مزارعى محصول التين، أن التين من الفواكه التى تلقى قبولا كبيرا لدى أبناء محافظة المنيا، وزادت المساحات المزروعة من التين فى الفترة الأخيرة بمحافظة المنيا، نظرا لإنتاجية الفدان المرتفعة.

وأضاف، أن شتلة التين يبدأ سعرها من 5 إلى 6 جنيهات ويتم زراعة المحصول فى شهر يناير، وتترك فى الأرض حوالى عامين، ثم تبدأ بشاير المحصول بعد مرور 3 سنوات تبدأ الشجرة فى الطرح الكثيف، ولابد عند زراعتها لابد من وجود مسافات لا تقل عن 3 أمتار بين الشجرة والأخرى، خاصة أن الفدان يأخذ بين 230 إلى 250 شجرة للفدان الواحد.