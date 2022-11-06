خريطة بالطرق المقرر تطويرها بالجيزة قبل نهاية 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تطوير ورصف للطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بتحسين حركة سير المواطنين، ويرصد "الخليج 365" الطرق المقرر تطويرها ورصفها قبل نهاية 2022.

طريق برطس وبشتيل

أزال مركز ومدينة أوسيم، التعديات والمخالفات والبروز من الطريق العام بعدد من الطرق، حيث تم البدء في إزالة المخالفات ورفع كفاءة الشوارع والطرق، تمهيدا لتنفيذ خطة الرصف للطرق وتحسين الحالة العامة به.

ونفذ رجال العمل الميداني ببشتيل وبرطس، وبالتعاون مع معدات مديرية الطرق بالجيزة، أعمال التجريد الدورية ورفع كفاءة لعدد من الطرق، وتم تجريد وتسوية طرق ميدان الغنامية، وتجريد شارع الحرية، وطريق برطس الجديد، وذلك تحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

طريق طراد النيل بأوسيم

يشهد طريق طراد النيل بأوسيم، أعمال تطوير ورفع كفاءة، شملت إزالة التعديات والبروز والمنشآت المخالفة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استمرار أعمال التوسعة والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق الحي.

وشملت جهود التطوير استمرار تحقيق الانضباط بطريق طراد النيل، وإزالة التعديات من الطريق العام ومخالفات المحال والمنشآت، وتنفيذ خطة رصف وتطوير الطريق وتحسين الحالة العامة به.

طريق ترسا بأبو النمرس

أزال مركز ومدينة أبو النمرس، التعديات وبروز المحال العامة والمنشآت التجارية والكافيهات على الطريق العام بشارع ترسا نطاق المركز، وذلك في إطار أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الطريق وفتحه كمحور مروري مهم بمركز ومدينة أبو النمرس يربط مسار الحركة مع حي جنوب الجيزة.

وشملت أعمال التطوير إزالة الأسوار والسلالم المخالفة والتابعة للمحال والمنشأت التجارية والباكيات والأكشاك المتعدية على الطريق العام والبدء في رفع طبقة الطريق المتهالكة ومخلفات القطع وفرد طبقة الدقشوم، تمهيدا لتنفيذ خطة التطوير الشامل للطريق والتي سوف تشمل أعمال رصف وإنارة ودعم أرصفة المشاة وإجراء تنسيق عام للطريق وتحسين الحالة العامة به.

المسابك والإسكان ومتفرعات الغاز

يواصل حي الوراق، رصف وتمهيد شارع الغاز، وتبليط الشوارع المتفرعة منه المؤدية لشارع الغاز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، بالإضافة إلي البدء في قشط طبقة الأسفلت المتهالكة بمنطقة الإسكان ومتفرعاته وشارع المسابك تمهيدا لرصفه ضمن الخطة الاستثمارية 2022/ 2023.

شارع المنتزه

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المنتزه بمركز ومدينة البدرشين استعدادا للرصف استكمالا لأعمال التطوير الشامل التي شهدها عددا من المحاور المرورية بالمركز.

وتم الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين ضمن خطة التطوير التي شملها الطريق.

وشدد اللواء أحمد راشد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.