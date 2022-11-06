الحكم على عنصر من "خلية المرابطون" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، حكمها على عبد الله عامر عبده وشهرته "أبو أثر"، المتهم بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش النظام السوري تحت اسم "المرابطون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا، وغريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

جدير بالذكر أن المتهم عبد الله عامر عبده صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في هذه القضية، وتم إلقاء القبض عليه وقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته أمام هيئة المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

واتهمت النيابة العامة المتهمين الوارد أسمائهم بقرار الإحالة الصادر من المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بأنهم كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتلقوا فيها تدريبات عسكرية واشتركوا في تنفيذ عمليات عدائية غير موجهة لمصر بأن التحقوا بالجماعة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات علي استخدام الاسلحة النارية وشاركوا في تنفيذ عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري علي النحو المبين بالتحقيقات.