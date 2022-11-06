شكرا لقرائتكم خبر عن فتح كوبرى الجيزة المعدنى أمام حركة السيارات بعد غلقه 3 أيام لرفع الكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، فتح كوبرى الجيزة المعدني أمام حركة السيارات، تحديدا لمطلع الكوبرى (الحارة اليمين فقط) بالمطلع للقادم من شارع ربيع الجيزى، وذلك بعد غلقه لمدة 3 أيام للصيانة ورفع الكفاءة استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وشهد كوبرى الجيزة المعدني، غلقا جزئيا بسبب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للكوبرى وتسهيل حركة سير المركبات عليه خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة خلال فترة الغلق، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والمتابعة نحو اتخاذ ما يلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.

وبناء عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.