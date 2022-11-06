شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تكثيف الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تطوير نظام حوكمة التعليم والتدريب المزدوج مما أدى إلى ازدياد عدد الطلاب الملتحقين من 42 ألف طالب عام2017 إلى 56 ألف طالب هذا العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة المشاركة بين الوزارة والشركات الكبري من القطاع الخاص فى إنشاء نمط جديد من مدارس التعليم الفنى وهى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أنه فى عام 2018 بدأت بثلاث مدارس فقط ووصلت إلى 42 مدرسة، وفى يونيو الماضى تخرج طلاب من عشرة بمدارس التكنولوجية التطبيقية ومعظمهم حصل على عمل لائق فور التخرج، ونعمل الآن على تكثيف الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل عدد أكبر من المدارس إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

وشددت الوزارة، على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على الجودة وتلبية احتياجات سوق العمل.