شكرا لقرائتكم خبر عن 6 موضوعات فى اجتماعات المائدة المستديرة لقادة العالم بقمة المناخ.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قمة قادة العالم بمدينة شرم الشيخ على مدار يومى 7و8 نوفمبر بحضور رؤساء الدول والحكومات انعقاد 6 اجتماعات مائدة مستديرة رفيعة المستوى.

يوم الاثنين 7 نوفمبر ستعقد ثلاثة جلسات تبدأ من الساعة 13:30 - 15:30 ، تناقش الانتقال العادل للتنفيذ، والأمن الغذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية.

يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر، تعقد ثلاثة جلسات أخرى تبدأ من الساعة 12:00 إلى الساعة 14:00، تناقش الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمن المائي، وتغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة.

وستعقد جميع اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى في القاعة الرئيسية داخل المنطقة الزرقاء، وبالنسبة لرؤساء الدول والحكومات، سيقتصر حضور اجتماعات المائدة المستديرة على مشارك + 1، كما يمكن حضور اجتماعات المائدة المستديرة رؤساء وحدات وهيئات الأمانة العامة للأمم المتحدة المدعوين والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية المقبولة بصفة مراقب من قبل مؤتمر الأطراف بالإضافة إلى ضيوف آخرين تمت دعوتهم بشكل خاص، وسيقتصر الأمر على المشترك فقط.