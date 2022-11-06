شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة طيران بالوقود الحيوى إلى مطار شرم الشيخ تقل ضيوف مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار شرم الشيخ الدولي مساء اليوم السبت، أول رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران، من طراز بوينج 9-787 بوقود الطيران الحيوي المستدام (SAF) ، قادمة من العاصمة الفرنسية باريس إلي مدينة شرم الشيخ وعلى متنها الضيوف المشاركين فى مؤتمر COP27 .

ويأتى ذلك بالتعاون مع شركة Neste my والتى تعد من المنتجين الرواد عالميًا لوقود الطائرات المستدام.

وقامت إدارة مطار شرم الشيخ الدولى برش المياه على الطائرة احتفالا بوصول أول رحلة لمصر للطيران بالوقود الحيوى للمطار.