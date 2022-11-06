1000 جنيه للأفراد.. تعرف على رسوم انتقال سيارة التوثيق بالشهر العقارى لك

القاهرة - سامية سيد - تواصل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى تقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، من إجراء معاملات وتوكيلات خاصة بالمواطنين.

ودفعت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ شهر نوفمبر 2021 وحتى الآن بنحو 41 سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل.

وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل.

ويقدم الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن سيارات التوثيق المتنقلة التى يتم استخدامها كمكاتب توثيق متنقلة وهى:

1- رئيس الوزراء شهد توقيع بروتوكول تعاون لتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة فى يونيو 2021.

2- تم إطلاق أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية فى 18 نوفمبر 2021.

3- تقدم خدمات التوثيق المختلفة من الاستعلامات وتحرير التوكيلات والإقرارات.

4- مجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

5- تعمل على تقريب فروع التوثيق لطالبى الخدمة بصورة حضارية.

6- تستخدم فى دعم فروع التوثيق التى تشهد ازدحاماً جماهيراً للحد من حالات التكدس.

7- يتم الدفع بها للمناطق النائية التى لا توجد بها مكاتب شهر عقارى وتوثيق.

8- يمكن إحضارها إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر عبر الخط الساخن 15999 أو 01555559875.

9- تصل تكلفة انتقال إلى المنزل أو المكتب مبلغ 1000 جنيه للأفراد و1500 جنيه للشركات.

10- تتميز بسرعة إنهاء المعاملة فى أقل من 7 دقائق.