شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يتحدث فى شرم الشيخ..تفاصيل قمة الرؤساء بمؤتمر المناخ cop27"إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سكرتارية الأمم المتحدة الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمناخ فى دورتها السابعة والعشرين، والتى ستنعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الحالى، أنه سيتم بث الجزء الرفيع المستوى لقادة العالم على الهواء مباشرة على شبكة الإنترنت، تصريحات خلال الجزء رفيع المستوى، لقادة العالم والقائمة المؤقتة للمتحدثين للأطراف التى ستحضر سواء رئيس دولتها أو حكومتها فى قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ، فى ثلاث دقائق كحد أقصى.

بثّ الجزء رفيع المستوى لقادة العالم على الهواء مباشرة عبر الإنترنت

البيان عن مجموعة التفاوض التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة يُبث أيضا

تلقى البيانات وفق توقيت القيد فى قائمة المتحدثين مع التزام البروتوكول

بيانات رؤساء الدول والحكومات نيابة عن مجموعات التفاوض 5 دقائق

لن تُوزّع نسخ ورقية من البيانات بالجلسة العامة أثناء القمة رفيعة المستوى

تُنشر البيانات بالموقع الإلكترونى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ