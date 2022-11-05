شكرا لقرائتكم خبر عن أم الدنيا تحتضن قمة إنقاذ الأرض.. معلومات هامة عن مؤتمر المناخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة شرم الشيخ السياحية بجنوب سيناء، وصول الوفود الرسمية لعدة دول للمشاركة فى قمة المناخ COP27 التى تنطلق غدا الأحد وحتى 18 نوفمبر الجارى، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة لاستقبال الضيوف على مدار أيام انعقاد المؤتمر، حيث لمس المشاركين والوفود الذين وصولوا حفاوة وحسن استقبال من المنظمين فى مدينة السلام شرم الشيخ.

تشهد شرم الشيخ تتابع وصول الوفود الرسمية من نحو 197 دولة

أشادت الوفود بالحفاوة وحُسن استقبال المنظمين فى مدينة السلام

قمة المناخ أكبر وأهم حدث عالمى لمناقشة مصير كوكب الأرض

يشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة بنحو 40 ألف مشارك من أنحاء العالم

أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم

عشرات المنظمات الدولية والإقليمية تشارك فى مفاوضات cop27

يهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى

عرض "مبادرة المشروعات الخضراء الذكية" المصرية كنموذج للعمل التنموى المُناخى