التحريات: لا شبهة في وفاة مسن ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقته ببولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجده بالعثور علي جثة شخص في حالة تعفن داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص نبين وجود جثة مسن في حالة تعفن ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أنه توفي بسبب إصابته بحالة مرضيه ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.