بالصور.. وزير الداخلية يتفقد الاستعدادات الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات "مؤتمر المناخ" الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.

واطلع وزير الداخلية، وفق بيان صحفي اليوم السبت، على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ، ومدى استعداد وجاهزية القوات، كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والإرتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة.

ووجه "توفيق" بضرورة التواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة وتوفير كافة الامكانيات والتجهيزات التى تكفل تنفيذ المهام والتكليفات بكفاءة وإتقان.

وشدد وزير الداخلية على انضباط الخدمات ويقظتها وإلمامها بمهامها وكفاءة وفاعلية نطاقات التأمين لإحكام السيطرة الأمنية.