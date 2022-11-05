تعدا على فتاة بـ"سنجة".. استمرار حبس المتهمين بقتل شخصين بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمين بقتل شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات بينهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفيين بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول؛ شخصين، توفيا متأثرين بإصابتهما بطعنات متفرقة بالجسم"، طرف ثان "3 أشخاص، بحوزتهم قطعتى سلاح أبيض "سكين، سنجة" جميعهم "يحملون جنسية إحدى الدول" ومقيمين بدائرة قسم شرطة المرج.

ووقعت مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات، فقام الطرف الثانى بمغافلتهما والتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض مضبوط بحوزة أحدهم مما أدى لوفاتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.