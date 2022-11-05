24 ساعة وينتهي التقديم الإلكتروني لشقق سكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال رغبات الحاجزين في شقق سكن لكل المصريين 3 غدا الأحد 6 نوفمبر، حيث جاء هذا الموعد بعد مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني وهذا للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ممن قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط.

وفي آخر إعلان عن عدد المتقدمين، تم بيع 253 ألف كراسة شروط، بواقع 113498 كراسة شروط للوحدات جاهزة التسليم، و139920 كراسة شروط للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا.

كما وصل عدد من سداد مقدمات جدية الحجز 160 ألف متقدم، حيث قام 65830 مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات جاهزة التسليم، كما قام 94840 مواطنا بدفع مقدم جدية الحجز للوحدات تسليم خلال 18 شهرًا، وبلغ إجمالي عدد المسجلين على الموقع 140 ألف مواطن تقريبا.

وأكد الصندوق إلى أنه يوجد نوعان من الشقق يمكن لمتوسطى الدخل التقديم عليهم، وهم شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم، سيكون مقدم الحجز 15 ألف جنيه يتم سدادها في البريد طوال فترة التقديم.

لكن النوع الثاني هو الشقق التي سيتم تسليمها بعد 18 شهرًا سيكون مقدم الحجز 22 ألف جنيه.

يوجد نوعان من الشقق حسب التسليم، حيث تتواجد الشقق الجاهزة للتسليم في محافظات، (دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة، الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة).

كما تتواجد الشقق في محافظات الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية.

أما الشقق التي سيتم تسليمها خلال 18 شهراً داخل المحافظات سيتواجد في بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطوري – العياط”، دمنهور”.

ويوجد 3 أسعار لشقق الإسكان الاجتماعي، السعر الأول 194 ألف جنيه والسعر الثاني 207 ألف، أما السعر الثالث بلغ 310 ألف جنيه.