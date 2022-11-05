شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد بحى بولاق الدكرور الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد بكفر طهرمس بحى بولاق الدكرور، يوم الثلاثاء القادم الموافق 2022/11/8، وذلك في إطار جهود تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول والتوسع في إنشاء المدارس بالمناطق الساخنة لتحسين المنظومة التعليمية.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن سيتم تسكين الطلاب على النحو التالى:

-يوم الثلاثاء: مراحل (الصف الأول الإبتدائى، kg2 ، kg1).

-يوم الأربعاء: مراحل (الصف الثانى الإبتدائى، الصف الثالث الإبتدائى، الصف الرابع الإبتدائى).

-يوم الخميس: مراحل ( الصف الخامس الإبتدائى، الصف السادس الإبتدائى).

وذلك بالفترتين (فترة صباحية، فترة مسائية).