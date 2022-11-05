شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لا زيادة فى أسعار الأرز.. ولدينا مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لا زيادة في أسعار الأرز خلال الفترات المقبلة، قائلا: «لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والأرز يكفي لعدة أشهر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جولات وزير التموين تستهدف الاطمئنان على توافر السلع في كافة المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى توفير المخزون الاستراتيجي الآمن من الأرز مع استمرار توفير السلع للمواطنين بسعر مناسب سواء أرز تمويني أو أرز حر.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يسمح للسلاسل التجارية بالتقدم بطلبات للحصول على الأرز من وزارة التموين، لافتا إلى أن وزارة التموين قامت بتوزيع سعر كيلو الأرز السائب بـ12 جنيهًا.

ولفت إلى أن هذا يمثل رسالة لكل من يتلاعب بالمواطن، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات رادعة لكل من يقوم برفع الأسعار دون وجه حق.

كما أكد أن العمل يجرى على قدم وساق لضبط الأسعار في الأسواق ومعاقبة المحتكرين.