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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. 

 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

 

• د. شريف يوسف حلمي خاطر، رئيسًا لجامعة المنصورة.

 

• د. خالد علي الدرندلي محمد سعيد، رئيسًا لجامعة الزقازيق.

 

• د. خالد عبداللطيف محمد عمران، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

• د. لمياء شعبان أحمد أبوزيد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة سوهاج.

 

• د. سامي عبدالرؤوف فهيم خلف الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي.

 

• د. أحمد فاروق عبدالجواد بدوي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الزقازيق. 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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