شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• د. شريف يوسف حلمي خاطر، رئيسًا لجامعة المنصورة.
• د. خالد علي الدرندلي محمد سعيد، رئيسًا لجامعة الزقازيق.
• د. خالد عبداللطيف محمد عمران، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• د. لمياء شعبان أحمد أبوزيد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة سوهاج.
• د. سامي عبدالرؤوف فهيم خلف الله، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي.
• د. أحمد فاروق عبدالجواد بدوي، عميدًا لكلية الهندسة جامعة الزقازيق.