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وزير الداخلية: انضباط ويقظة وفاعلية قبل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على انضباط الخدمات ويقظتها وإلمامها بمهامها وكفاءة وفاعلية نطاقات التأمين لإحكام السيطرة الأمنية بمؤتمر المناخ.

 

وتفقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية الإستعدادات الأمنية التى اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات "مؤتمر المناخ"، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.. حيث اطلع وزير الداخلية - على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ، ومدى استعداد وجاهزية القوات، كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والإرتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة .

    

ووجه توفيق بضرورة التواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل تنفيذ المهام والتكليفات بكفاءة وإتقان .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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