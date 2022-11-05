شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" و"أبو هشيمة الخير" يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لدعم 14 ألف أسرة ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت صباح اليوم السبت، مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة أبو هشيمه الخير، لتقديم الدعم النقدي لنحو 14 ألف أسرة ضمن الأولي بالرعاية بمحافظة بني سويف.

ومن جانبها، قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين المؤسستين فسبق وتم تجهيز فتيات يتيمات بالتعاون بين المؤسستين ضمن مبادرة يدوم الفرح.

وأوضحت، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية، يتم تدشين بروتوكول التعاون اليوم لدعم 14 ألف أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف، مشيرةً إلى أن هذه الحوالات سيتم استلامها عن طريق البريد المصرى.

ومن جانبه توجه النائب أحمد أبو هشيمه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يعلم الجميع كيفية مساندة الأسر في المناطق الأكثر احتياجا.

واكد أبو هشيمة، أن التعاون مستمر مع مؤسسة حياة كريمة وهدفه الأساسي المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدة الأسر على مواجهة تحديات هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف دعم 14 ألف أسرة في محافظة بني سويف والتي يعتز بتمثيلها في مجلس الشيوخ ،والعمل لخدمتها منذ أكثر من 10 سنوات.، وأكد أبو هشيمه أن هناك زيارة للمحافظة في احتفالية كبيرة نهاية شهر نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور آية عمر رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حياة كريمة ود ندى المياطي رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة وندا خضر رئيس قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات بمؤسسة حياة كريمة وآلاء حسن مسئول التسويق وحسني التميمي وأحمد حميد ومحمد زهران وممدوح مصطفى اسماعيل.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعي مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع شركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدني سعيًا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.