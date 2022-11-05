شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن تجهيزات مركز التشخيص والاتصال الطبى عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تجهيزات مركز التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي، استعدادًا للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ < >، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر الجاري.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مركز التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد مجهز بكافة التجهيزات والإمكانات التكنولوجية الحديثة، لتوفير خدمة تبادل الاستشارات الطبية عن بُعد بين مقدمي الخدمة الطبية، في مختلف التخصصات الطبية، وخاصة في الحالات الطبية والنادرة منها، مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

وتابع: أن مركز التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولي مربوط إلكترونيًا مع مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني "EHA FIELD HOSPITAL"، ومع مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء، ومع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للوفود المشاركة، خاصة وقت حدوث الأزمات والطوارئ.

وأكد السبكي، أن مركز التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للوفود المشاركة بالمؤتمر، كما يسهم في تيسير حصولهم على جميع أنواع الخدمة الطبية، فضلًا عن أنه يُمكِّن من مناظرة أكبر عدد من الحالات المرضية، خاصة وقت حدوث الأزمات والطوارئ.

ولفت، إلى حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة للربط الإلكتروني بين جميع أماكن تقديم الخدمة الطبية، وضمان توفير أفضل خدمة ورعاية طبية وعلاجية للوفود المشاركة بالمؤتمر، وتعزيز جودة وسلامة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.