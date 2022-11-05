شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: نسعى لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تفعيل الاستبيانات الذكية بعدة لغات أجنبية، من خلال نظام الاستبيان الرقمي الإلكتروني، وذلك داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميداني المقام بنطاق المنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ < >.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهدف من تعزيز مستشفيات هيئة الرعاية الصحية خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، بتطبيقات رقمية ذكية متعددة اللغات الأجنبية هو استطلاع آراء ومقترحات الوفود المشاركة وكافة الزوار من شتى بقاع العالم باللغات الأجنبية المختلفة حول مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والاستفادة منها في استمرارية الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة.

وأضاف، أن استطلاع رؤية ومقترحات الوفود المشاركة بالمؤتمر حول مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، تسهم في استمرارية تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة ومطابقتها للمعايير العالمية، وكذلك تعزيز خدمات مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، من خلال تحليل الاستبيانات الرقمية وقياس مؤشرات الأداء والاستفادة من نتائجها في تطوير الخدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر، وتعزيز جودة وسلامة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، لافتًا إلى أن رقمنة الخدمات الصحية وتفعيل آليات مبتكرة هو على رأس أولويات واهتمامات الهيئة، وذلك بما يضمن استمرارية الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.