شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد مستشفى صدر بني سويف ويؤكد أهميته في مكافحة الأمراض الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أهمية مستشفى صدر بني سويف، في تقديم تقديم الخدمات المتخصصة لأصحاب الأمراض الصدرية والدرن، إلى دوره في رفع الوعي المجتمعي بكيفية الوقاية من الأمراض التي تصيب الصدر.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لعدد من المنشآت الطبية، اليوم السبت، في إطار المتابعة الميداني لأعمال التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالمحافظة، تحقيقا لرؤية «مصر 2030».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع على الهيكل الوظيفي للمستشفى، والذي يعمل بطاقة 83 سريرا، علاوة على متابعته لمعدلات التردد ونسب الاشغال في وحدات وأقسام المستشفى، حيث استقبل قسم الطوارئ 12 ألف و28 حالة، ودخل العناية المركزة 2345 مريضا، فيما قدم قسم الأشعة خدماته لـ 10 آلاف و59 مواطن، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى شهر يونيو 2022.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أعمال إنشاء مجمع الإمداد الطبي الإقليمي فرع بني سويف، بمنطقة الزهور (المخزن الاستراتيجي)، والذي بلغت نسبة الإنجاز به إلى 94%، وتبلغ مساحته 2400 متر مربع، ويتكون من 3 أدوار.

رافق الوزير خلال جولته، اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة بمحافظة بني سويف.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قد قام بجولة تفقدية صباح اليوم السبت، بمحافظة بني سويف، زار خلالها عددا من المنشآت الطبية تشمل (مستشفى الواسطى المركزي، مستشفى اهناسيا التخصصي، مشروع تطوير مستشفى بني سويف المركزي).