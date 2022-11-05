نزف حتى الموت.. حبس قاتل شقيق زوجته في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أمرت النيابة المختصة، بحبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات طعن شقيق زوجته بسكين بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعني بالصدر.

بالانتقال وسؤاله اتهم زوج شقيقته، مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.