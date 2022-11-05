وزير التموين ومحافظ الجيزة يتفقدان عدداً من المراكز التموينية وسلاسل الجملة والمخابز(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام المحافظة وذلك في إطار زيارته لمحافظة الجيزة لمتابعة سير العمل بالقطاع التمويني وتفقد عدد من المنافذ التموينية والمطاحن ومستودعات توزيع الدقيق والمخابز ومراكز خدمة المواطنين التموينية للاطمئنان على توافر السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بجانب التصدي لأية زيادات فى أسعار السلع أو احتكارها وتخزينها بالمخالفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

شملت جولة وزير التموين ومحافظ الجيزة تفقد شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بشارع الملك فيصل بالهرم ومستودع توزيع الدقيق الفاخر 72% للمخابز السياحية والأفرنجية، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بالشركة المصرية لتجارة الجملة بالهرم والمجمع الاستهلاكي بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة وزيارة مراكز خدمة المواطنين التمويني بكلا من المنيرة الشرقية والمنيرة الغربية.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن محافظة الجيزة بها 5 ملايين مواطن مستفيد بالنظام التمويني، بالإضافة إلى وجود العديد من مراكز الجملة بنطاق المحافظة يتم ضخ السلع الغذائية الأساسية بها بشكل دوري لتلبية احتياجات المواطنين.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة في شراء الأرز من وزارة التموين مؤكدا أن من يرغب عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية لمنحها الكميات الراغبه فيها مشيراً إلى أنه لن نسمح باحتكار سلعة الأرز ومن غير المقبول أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى منه ونقوم بالاستيراد لافتا إلى أن قرار حظر تصدير الأرز مستمر العمل به من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأشار الوزير، إلى أن الأسعار الرسمية لبيع الأرز هي ١٢ جنيها للأرز السائب و ١٥ جنيها للأرز المعبأ الأبيض مشيراً إن الوزارة سمحت لبعض السلاسل التجارية ببيع الأرز ذو الجودة العالية بنسبة 3% كسر بسعر 16.5 جنيه، مشيرا إلى أن السماح بسعر يزيد عن 15 جنيها جاء وفقا لجودة وتكلفة إنتاج معينة.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بسلاسل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المختلفة، منوهاً بأنه يتم الضخ الدوري للسلع لتلبية احتياجات المواطنين والحد من جشع بعض التجار ومواجهة الممارسات الاحتكارية والحفاظ على الأسعار الحالية للسلع دون زيادات.

وخلال تفقد عدداً من المخابز ومطحن فيصل للوقوف على وجود المخزون الكافي أكد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمخابز وتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز والإعلان عنهما في أماكن ظاهرة وواضحة للمستهلكين.

وخلال الجوله، افتتح وزير التموين ومحافظ الجيزة مركزي خدمة المواطنين التمويني بالمنيرة الشرقية والغربية كمكاتب نموذجية في إطار مرحلة تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمات تموينية شاملة.

وأشاد محافظ الجيزة بمستوى وجودة الخدمات التموينية المختلفة المقدمة المواطنين من خلال المراكز التموينية المطورة في إطار سعي الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول على الخدمة.

وشدد راشد، على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الرقابة التموينية وتنظيم الحملات المتتالية للتصدى لأي ممارسات احتكارية أو زيادة للأسعار والاطمئنان على توافر السلع والتأكد من سلامتها.