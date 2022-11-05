المطربة ماجدة الرومي تزور البابا تواضروس في مقر الكاتدرائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

زارت الفنانة ماجدة الرومي، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث حضر اللقاء القمص كيرلس الأنبا بيشوي سكرتير البابا واثنان من سكرتارية البابا.

تناول اللقاء دور الفن الهادف في خدمة المجتمع العربي والدولي، وأشاد البابا تواضروس بالعلاقة الوطيدة بين مصر ولبنان، واهتمام الكنيسة المصرية بما يحدث في هذا البلد الشقيق وتقديم الصلاة للشعب اللبنانى من أجل أن يحلّ السلام في لبنان والشرق الأوسط والعالم أجمع. كما عبّرت الفنانة ماجدة الرومي عن عشقها وحبّها لمصر وشعبها الأصيل والذي يتحلّى بروح الضيافة والكرم.

وفي ختام اللقاء أهدى البابا، الفنانة كتاباً عن زيارة العائلة المقدسة لمصر ، متمنياً للجميع رسالة مثمرة في المجتمع.