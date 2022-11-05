معارض ومنافذ غذائية مخفضة.. "مستقبل وطن" يكثف فعالياته في 18 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم السبت، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة، نظمت أمانة التعليم والبحث العلمي بمدينة القاهرة الجديدة، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية، تحت عنوان "مبادرة مصر الخضراء"، تزامنا مع مؤتمر المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

كما نظمت أمانة المرأة بقسم مصر الجديدة، فعالية "زرعتك بلمستك"، تهدف الفاعلية إلى تعليم السيدات كيف يقمن بالزراعة البسيطة داخل منازلهن، وتستمر الفعالية في الفترة من 3 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر في مقر أمانة الحزب بمصر الجديدة.

كما عقدت أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم الظاهر، امتحانات شهادة محو الأمية بحضور وفد من الهيئة العامة لتعليم الكبار ونجاح 14 دارسا من أصل 15 وقد تم منح الناجحين شهادة أتمام الدراسة.

وفي محافظة الجيزة، أطلقت أمانة مركز أطفيح، القافلة الطبية المجانية رقم 339، في قرية القبابات في تخصصات الرمد والباطنة والجهاز الهضمي وكذلك التحاليل الطبية.

كما أطلقت أمانة قسم منشأة القناطر، قافلة طبية مجانية، ضمن مبادرة "100 مليون صحة" في قرية بني سلامة تحت رعاية أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، وفي منشأة القناطر استضافت قرية بني سلامة فاعليات النسخة رقم 94 من سلسلة معارض الأسرة المصرية.

كما واصلت أمانة قسم الوراق، لليوم الثامن على التوالي تنفيذ فصول التقوية المجانية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية من أهالي الوراق وسط ترحيب كبير من أولياء أمورهم، وتستعين الأمانة بفريق من المدرسين الأوائل في كافة المواد الدراسية لتنفيذ تلك الفصول المجانية.

وفي محافظة البحر الأحمر، أقامت أمانة مدينة مرسى علم، منفذاً لبيع الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كأهل المواطنين في المدينة، حيث يغطي منفذ البيع جميع أنحاء المدينة من خلال خطة اعتمدت لضمان تغطية كافة المناطق المستهدفة داخل نطاق المدينة.

كما أقامت أمانة مدينة رأس غارب، معرضا لبيع تجهيزات العرائس والمفروشات واحتياجات الأسرة المصرية والعرائس بأسعار مخفضة، حيث وصلت تخفيضات المعروضات إلى 40% علي بعض المعروضات، وشهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا من أهالي المدينة الذين اثنوا على جودة المعروضات والتخفيضات الكبيرة على كافة أقسام المعرض.

كما افتتحت أمانة قسم أول الغردقة، مقرا جداً للوحدة الحزبية بأبو نواس، الذي يشمل مركز لخدمة المواطنين بهدف تعزيز التواصل وسرعة التدخل لحل المشكلات والأزمات العالقة، وعقب الافتتاح عقد لقاءاً تنظيمياً لمناقشة خطة عمل الوحدة الحزبية خلال الفترة المقبلة.

كما وزعت أمانتا القصير ورأس غارب، عدداً كبيراً من البطاطين والمساعدات العينية للمواد الغذائية علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً، والغير قادرين، وذلك تزامنا مع دخول فصل الشتاء ومواجهة البرد القارس وتوزيع المواد الغذائية للتخفيف عن المواطنين، وفقاً لخطة وضعتها أمانة الحزب بالمحافة لتغطية المربعات السكنية بالمدن بالسلع الغذائية والأغطية الشتوية.

وفي محافظة القليوبية، نظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات الطبية، على مستوى المركز، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل المرضى وكذلك عمل تخفيض نسبة 25% على أى تحاليل مطلوبة للمرضى.

كما أطلقت أمانة التدريب والتثقيف، بالمحافظة، برنامج للتدريب والتثقيف، لهيئات مكاتب الحزب بأمانات قسم بنها، وقسم الخانكة، ومركز الخانكة، والذي يستمر لمدة 4 أيام، ويهدف البرنامج إلي تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز والأقسام بمختلف تشكيلاتها ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات وأن البرنامج يستهدف جميع تشكيلات الحزب بالمراكز و الأقسام والبالغ عددها 503 قيادة علي مستوي كافة التشكيلات بكل أمانة.

وفي محافظة بورسعيد، بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، حيث قامت العديد من أمانات المحافظة بتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في شتى الأحياء وفقاً للكشوف التي تم إعدادها وبحثها في أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، احتفالية لتكريم المتميزين في الأنشطة المختلفة ( المسابقات الثقافية - المسابقات الفنية - المشاركين في المعسكرات - الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة)، بالتعاون مع إدارة شباب الداخلة ومركز شباب قرية المقلمون.

كما دشنت أمانة مركز الداخلة، مبادرة مجتمعية تحت عنوان "فيها حاجة حلوة"، في قرية الراشدة، لتقديم الدعم لطلاب المدارس، بالمرحلة الابتدائية من خلال تنظيم مجموعات تقوية مجانية لتخفيف العب عن كاهل الأسر ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تشكل عبئا كبيرًا على الأسر المصرية، وسيجري تنظيم مجموعات التقوية في المواد الدراسية بالمجان من نخبة من المعلمين الشرفاء المتطوعين من أبناء المركز وقراه.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية مجانية، شاملة عدداً من التخصصات الطبية، في قرية صندفا، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المحتاجة، وتمكنت من الكشف علي 200 حالة، وتحويل 15 حالة في حاجة لإجراء عمليات، لانهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وفي محافظة كفرالشيخ، واصلت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز دسوق، الدورة التدريبية، لشرح البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب لسوق العمل، واشتمل التدريب على كيفية إعداد السيرة الذاتية بنظام التدريب العملى، وكيفية إرسال الخطابات والبريد الإلكتروني، وكيفية البحث عن الوظائف ومواقع التوظيف، وشرح سوق العمل بكفر الشيخ ودسوق وطبيعه قطاعات سوق العمل والوظائف المتاحة داخل كل قطاع، وأهم متطلبات سوق العمل وأساسيات العمل بالبنوك والشركات وكيفية مواكبة التطور فى سوق العمل.

وفي محافظة الإسماعيلية، أطلقت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامجها التدريبي والتثقيفي، لهيئات مكتب الحزب بالمراكز والقواعد الحزبية والذي يستمر لمدة 4 أيام، ويهدف البرنامج التدريبي، إلي تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز بمختلف تشكيلاتها ورفع الوعي ورفع كفاءتهم والجاهزية لتنفيذ الأنشطة والتكليفات.

كما نظمت أمانة مركز أبو صوير، احتفالية لتكريم النماذج المشرفة من شباب المركز، وأيضا تكريم الفرق الفائزة علي مستوي المركز في بطولات ومنهم دوري مستقبل وطن، وتطرقت الإحتفالية إلى عرض مطالب أهالي أبو صوير من قيادات الحزب والنواب والجهاز التنفيذي، وفي ختام الحفل تم تكريم المتفوقين والفرق الفائزه من شباب أبو صوير.

وفي محافظة الفيوم، تواصل أمانة مركز إطسا، لليوم الخامس علي التوالي، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين الأكثر احتياجا، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبمشاركة فاعلة وميدانية لبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة دمياط، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين والألحفة علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، وقامت فرق من شباب أمانتا النقل والمواصلات والإعلام، بالمرور علي المنازل للتوزيع علي الأسر وفقاً لكشف المستحقين، حيث تم التوزيع علي 50 مربع سكني ببندر ومركز دمياط.

وفي محافظة بني سويف، نظمت أمانة التعليم والبحث العلمى بمركز الواسطى، احتفالية كبري لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين فى المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية لتشجيعهم على مواصلة رحلة التفوق والنجاح، وشهد الحفل، أعضاء هيئة مكتب المركز وأولياء الأمور، وجرى تسليم الطلاب شهادات تقدير وجوائز مالية للطلاب الفائزين في المسابقة العلمية التي نظمها الحزب خلال الفصل الدراسي الأول علي مستوي إدارات الواسطي التعليمية فى حضور عدد كبير من أولياء أمور الطلاب كما تم تكريم مدرسة "أبوصير" الإعدادية لحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى دورى المتفوقين علميا.

كما أطلقت أمانة ذوي الإعاقة بمركز الفشن، مبادرة تحت شعار " كارنيهك مستقبلك"، وتضمنت التعريف بقانون الإعاقة ومميزات كارت الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى مساعدة ذوي الإعاقة في التقديم على كارت الخدمات المتكامل والحصول عليه، وتضمنت الندوة التعريف بقانون الإعاقة الجديد، ومميزات كارت الخدمات المتكاملة واهميته، والمساعدة في حل المشاكل المتعلقة بذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حملة طرق أبواب تضمنت التقديم على كارت الخدمات المتكاملة، حيث جرى تقديم طلبات استخراج كارت الخدمة المتكامله لأكثر من 150 فرد من أبناء مركز الفشن، بالإضافة إلى بحث عدد من الحالات المتعلقة بالحصول على معاش تكافل وكرامة.

وفي محافظة البحيرة، نظمت أمانة مركز إدكو، أمسية دينية لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تنظمها أمانة العمل الجماهيري بوحدة قرية 8 أ، حيث تم منح الفائزين في المسابقة مصحف شريف وهدايا نقدية تتراوح بين 500 و200 جنيه، والجدير بالذكر أنه قد شارك في هذه المسابقة ما يزيد عن 500 شاب وفتاة من مختلف المراحل السنية ومختلف الفئات العمرية.

وفي محافظة أسيوط، أقامت أمانة مركز صدفا، معرضاً لبيع السلع الغذائية والإستهلاكية، بأسعار مخفضة، وبتوفير أغلب السلع الغذائية فى متناول الجميع بخصومات كبيرة تصل إلى أكثر من 25% على أغلب السلع دعما من الحزب ومساهمة فى توفير السلع الجيدة للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع لمنع وتقليل احتكار بعض التجار لبعض السلع، ويشمل المعرض أنواع كثيرة من السلع الأساسية والمجمدات والمنظفات.

كما نظمت أمانة مركز أسيوط، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البيئة والحياة، وتناول اللقاء ضرورة رفع الوعي المجتمعي بالتغيرات المناخية، وتوضيح ما تبذله مؤسسات الدولة من جهود في إطار الاستعدادات لمواجهة التغيرات والتجهيزات والفعاليات الخاصة بمؤتمر المناخ.

كما نظمت أمانة قسم ثان أسيوط، احتفالاً بمناسبة حسم لقب الدوري علي مستوي المحافظة وتكريماً لأمين الشباب بالأمانة تقديراً لجهوده في التنظيم والإشراف علي أعلي مستوي للوصول بالفريق بدرجة من الاحترافية للفوز بلقب الدوري علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة الإسكندرية، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت عنوان "مذكرات بطل"، وذلك بالنادي السوري وسط المدينة، ووسط حفاوة بالغة، استمع الحاضرون من قيادات الحزب وأعضاءه بالإسكندرية، إلى قصص وبطولات مجموعة من الأبطال الذين شاركوا فى حرب أكتوبر 1973، وذلك في حضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء أمانة محافظة الإسكندرية، وخلال الاحتفالية، كرم الحزب مجموعة من أبطال حرب أكتوبر، وعلى رأسهم اللواء عمر عز الدين، واللواء نبيل عبدالوهاب، والدكتور محمد نور الدين، واللواء محمود سعد.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك قافلة طبية مجانية لأهالي أبيس، للكشف عن امراض الاعتلال الكلوي وأمراض الباطنة وأمراض النسا، لتقديم الدعم الطبي لأهالي الدائرة، وتوفير الخدمات الصحية لهم، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات الطبية، كما وزعت الأمانة، المياة والعصائر على كبار السن، وذلك أثناء صرف المعاشات، بمكتب البريد، للتخفيف عنهم، وتقديم العون لهم، ومساعدتهم وتوفير الدعم لهم.

وفي محافظة شمال سيناء، أعلنت أمانة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، عن تنظيم الندوة التثقيفية حول توصيات المؤتمر الإقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 نوفمبر 2022، بمقر جمعية رعاية الطلبة بالعريش في تمام الساعة السابعة مساء.

وفي محافظة أسوان، تواصل أمانة مركز إدفو، توزيع كميات كبيرة من البطاطين والمساعدات العينية للمواد الغذائية، علي المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، تزامنا مع برد الشتاء ومواجهة البرد القارس، وذلك فى قرى الرمادى قبلى.

وفي محافظة الشرقية، نظمت أمانة مركز الحسينية، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات الطبية، وذلك بالوحدة الحزبية بقرية 3 الصالحية، بحضور أعضاء هيئة مكتب المركز، وقدمت القافلة الطبية الكشف على أكثر من 530 مواطنا والقري المجاورة لها، في التخصصات الطبية التي شملت "الرمد، والأسنان، والعظام، والمخ والأعصاب والباطنة، وعلاج طبيعي، وأطفال، ورسم القلب، والنساء"، مع عمل الفحوصات الطبية للمواطنين وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين، وسط مشاركة نخبة مميزة من الأطباء والأخصائيين، وسط إقبال مكثف.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.