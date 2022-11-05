شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التموين: مخزون القمح يكفى 5.1 شهر والسكر 4.3 شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تأكيد الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمتلك احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، حيث تمتلك الوزارة كميات من القمح تكفي احتياجات المواطنين، لمدة تصل إلى 5.1 شهر.

وأضاف المصيلحي، خلال جولة تفقدية عَلى منافذ شركتى المصرية لتجارة الجملة، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، للاطمئنان عَلى توافر السلع والمنتجات الغذائية، أن الوزارة لديها احتياطي من السكر يكفي احتياجات المواطنين لمدة 4.3 شهر، بجانب قرب حلول موسمي توريد القصب والبنجر خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

رئيس دولة الإمارات يشارك في فعاليات COP27

يشارك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي يعقد تحت شعار "معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، وتستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

شيخ الأزهر: الاتحاد بين علماء المسلمين سنة وشيعة ضرورة حتمية لإبطال مخططات الفتنة

أكد شيخ الأزهر خلال الاجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني، أن البحرين تمثل تعبيرًا صادقًا للأخوة العميقة، وقد رأيت ذلك حقيقة في لقاء ملك البحرين قبل سنوات في مشيخة الأزهر والآن في البحرين، وهذا هو السر في أنَّ الله تعالى يفيض على هذا البلد بالكثير من الخير، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يجمع العلماء المهمومين بهموم الأمة، وأولها هموم التحديات الصارخة التي تتربص بأمتنا ليل نهار، وتصنع لها البرامج وترصد لها الأموال، لتحارب الدين، مضيفًا أن الاتحاد بين علماء المسلمين سنة وشيعة ضروري وحتمي.

اللجنة المنظمة لقمة المناخ تستقبل 7 آلاف ضيف من أنحاء العالم بشرم الشيخ

قبل ساعات من انطلاق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، بدأت اللجنة المنظمة للمؤتمر، اليوم السبت، في استقبال حوالي 7 آلاف ضيف من مختلف الدول والجنسيات المُشاركة في الدورة 27 من قمة المناخ المُنعقدة في "مدينة السلام" شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.

محمود محيى الدين لـ"لقاهرة الإخبارية": نحتاج 1.2 تريليون دولار لإنقاذ المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية بمؤتمر قمة المناخ، إن العالم يحتاج إلى 1.2 تريليون دولار لإنقاذ المناخ، لافتا إلى أن برامج المناخ ينبغي أن تستهدف المصلحة.

ملك تونجا وقرينته يزوران المنطقة الأثرية بالهرم قبل مشاركتهما بقمة المناخ.. صور

رافق رجال الإدارة العامة للسياحة، صباح اليوم السبت، الملك توبو السادس - ملك تونجا وقرينته، في زيارتهم للمنطقة الأثرية بالهرم، وذلك قبل مشاركته في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمرافقة الوفود السياحية.

وكان في استقبال ملك تونجا وقرينته، مدير منطقة آثار الهرم، الذي قام بشرح كيفية بناء الأهرامات والعديد من الأسرار التي تحويها منطقة الأهرامات ومنطقة البانوراما وأبو الهول.

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف فى ليفربول خلال شهر أكتوبر

حصد النجم المصرى محمد صلاح جائزة أفضل هدف مع ليفربول الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الماضى، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2022-23.

ونشر حساب ليفربول هدف الفرعون وعلق عليه، "أفضل هدف فى شهر أكتوبر هو للملك المصرى فى شباك مانشستر سيتي متعة ملكية ليفربولية".

الرئيس القبرصى يصل مصر غدا للمشاركة فى قمة المناخ "كوب 27"

يتوجه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في جولة إلى مصر لبحث القضايا المناخية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة القبرصية -وفق ما نقلته صحيفة سايبرس ميل القبرصية- إن أناستاسيادس سيغادر متوجها إلى مصر يوم غد الأحد للمشاركة في قمة المناخ (كوب 27)، وبالإضافة إلى مداخلته خلال القمة، سيقدم أناستاسيادس "مبادرة قبرص لمعالجة تغير المناخ في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط".

غدا شبورة على الطرق وطقس مائل للحرارة نهارا والصغرى بالعاصمة 17 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.

مرحبا بكم فى شرم الشيخ.. وفود العالم تصل أرض السلام للمشاركة بقمة المناخ.. صور

تشهد مدينة شرم الشيخ السياحية بجنوب سيناء، وصول الوفود الرسمية لعدة دول للمشاركة فى قمة المناخ COP27 التى تنطلق غدا الأحد وحتى 18 نوفمبر الجارى، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة لاستقبال الضيوف على مدار أيام انعقاد المؤتمر، حيث لمس الوفود حفاوة وحسن استقبال من المنظمين فى مدينة السلام شرم الشيخ.

"لغة القرآن".. مسابقة يومية للأوقاف لمدة شهر

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة "لغة القرآن"، وهى مسابقة يومية لمدة شهر كامل، لعشرة فائزين يوميا، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف باللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم.

إطلاق تطبيق القاهرة الإخبارية والنسخة الإنجليزية تزامنًا مع قمة المناخ

كشف الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن طرح التطبيق الإلكتروني الخاص بـ قناة القاهرة الإخبارية، فضلاً عن النسخة الإنجليزية من الموقع بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ cop27.

وكتب الطاهري عبر حسابه على فيس بوك: "إطلاق التطبيق الإلكتروني للقاهرة الإخبارية والنسخة الإنجليزية من الموقع الإلكتروني بالتزامن مع مؤتمر المناخ".

باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي قبل 15 يوما من انطلاق كأس العالم 2022

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي اليوم السبت، غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة الأحد ضد لوريان بسبب إصابته في إلتهاب في وتر العرقوب" أكيليس" على أن يعود للتدريبات الأسبوع المقبل قبل 15 يوماً من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.