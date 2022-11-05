مصر توحّد العالم فى cop27.. رسائل قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ العالمية التى تعقد فى شرم الشيخ، ويشارك بها المجتمع الدولى بمكوناته المختلفة - خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.

ومن المتوقع مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.

نستعرض فى هذا الإنفوجراف رسائل قادة وممثلى الدول عن قمة المناخ بشرم الشيخ: