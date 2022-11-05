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اللجنة المنظمة لقمة المناخ تستقبل 7 آلاف ضيف من أنحاء العالم بشرم الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من انطلاق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، بدأت اللجنة المنظمة للمؤتمر، اليوم السبت، في استقبال حوالي 7 آلاف ضيف من مختلف الدول والجنسيات المُشاركة في الدورة 27 من قمة المناخ المُنعقدة في "مدينة السلام" شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022. 

 

وحرص أعضاء اللجنة المنظمة بمطار شرم الشيخ الدولي، على تقديم كافة الخدمات للمُشاركين فور وصولهم، والرد على جميع استفساراتهم، كما خصصت اللجنة المنظمة للمؤتمر، أماكن مُخصصة لإنهاء إجراءات وصول ضيوف قمة المناخ وتجهيز استراحات للضيافة واستراحات كبار الزوار في صالات الوصول الدولي والسفر الداخلي، فضلًا عن تحديد مسارات ووضع علامات إرشادية خاصة للمُشاركين، وتوفير وسائل الانتقال اللازمة لهم من المطار إلى فنادق التسكين، وذلك من خلال تخصيص حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، لخدمة ضيوف المؤتمر ونقلهم داخل المدينة مجانًا.

 

وتتولي اللجنة المنظمة العمل من خلال  غرف العمليات المركزية والتي تربط بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المشـاركة في المؤتمر، حيث تعتمد على النظـام الإلكتروني لمتابعة مختلف العمليات، بداية من وصـول الوفود إلى المطار، وحتى حضـور الفعاليات في المنطقتين الزرقاء والخضـراء حتى المغادرة.

 

كما قامت فرق العمل باللجنة المنظمة بمتابعة التجهيزات وإنهاء الإجراءات الخاصة بتسكين واستضافة ٧ آلاف ضيفًا بفنادق شرم الشيخ، كما ستعمل اللجنة على مساعدة وخدمة المُشاركين طوال فترة انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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