شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ الأرض يبدأ من شرم الشيخ.. 6 قضايا على جدول القمة الرئاسية للمناخ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر على أعتاب استضافة حدث تاريخى يشارك به المجتمع الدولى بمكوناته المختلفة، حيث تعقد القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.



6 قضايا رئيسية على جدول أعمال القمة الرئاسية فى cop27

ومن المتوقع مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها.

وتستضيف المدينة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، 6 اجتماعات دولية، ضمن فعاليات قمة المناخ، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، إضافة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وتُركز القمة الرئاسية عبر عدد من الموائد المستديرة على 6 قضايا رئيسية:

ـ التحولات العادلة

ـ الأمن الغذائى

ـ التمويل المُبتكر للمناخ والتنمية

ـ الاستثمار فى مستقبل الطاقة

ـ الأمن المائى

ـ تغيّر المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة