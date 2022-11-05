شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مسئوليتها المجتمعية.. "طلعت مصطفى" تكرم طلاب الجامعات في ختام التدريب العملي لعام ٢٠٢٢ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مجموعة طلعت مصطفى حفلا كبيرا بمناسبة ختام الموسم الصيفي لتدريب طلبة وطالبات الجامعات بمشروعات المجموعة ، حيث تم تسليم كافة الطلاب شهادات التدريب العملي من المجموعة.

وتحرص طلعت مصطفى على توفير التدريب العملي بمشروعاتها المختلفة لطلاب الجامعات المصرية خلال أجازة الصيف ، إيماناً منها بالمسئولية المجتمعية ودورها نحو خدمة المجتمع .

والتحق هذا العام أكثر من ١٧٠٠ طالب وطالبة من مختلف الجامعات والتخصصات بالتدريب العملي بمشروعات طلعت مصطفى وإداراتها المختلفة ، حيث تم توفير التدريب العملي في العديد من إدارات المجموعة ، مثل : المالية، البنوك، الموارد البشرية، التسويق، الصيانة، الإنشاءات، الإدارة الفنية، حماية البيئة، الزراعة والرى، الدعم الفني والشبكات "تكنولوجيا المعلومات"، المدن الذكية، خدمة العملاء والتسليمات".

وشارك في التدريب العملي طلاب وطالبات من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية ، مثل : جامعة عين شمس، القاهرة، حلوان، قناة السويس، المنوفية، المنصورة، الجامعة المصرية الصينة، جامعة هليوبوليس، جامعة النيل، جامعة مصر الدولية، جامعة بدر، الجامعة البريطانية، الجامعة الكندية، الجامعة الألمانية، الجامعة الأمريكية، وجامعة كوفنترى" .

ويستهدف التدريب العملي لطلاب الجامعات بمجموعة طلعت مصطفى صقل المهارات العلمية والعملية للطلبة لتأهيلهم لسوق العمل ، وإكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، والعمل على سد الفجوة ما بين الدراسة النظرية والحياة العملية



تكريم طلاب الجامعات في ختام التدريب العملي لعام ٢٠٢٢ (3)



تكريم طلاب الجامعات في ختام التدريب العملي لعام ٢٠٢٢ (4)



تكريم طلاب الجامعات في ختام التدريب العملي لعام ٢٠٢٢ (1)