شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة العاملين بالسياحة والفنادق يتابع استعدادات موسم الشتاء بفنادق أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وسكرتير اتحاد العمال لشئون الهجرة والعاملين بالخارج، محسن محمد أش، عدة جولات بقطاعى الفنادق والسياحة بمحافظة أسوان، فى إطار الاستعداد لاستقبال الموسم الشتوي.

أكد محسن أش رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وسكرتير اتحاد العمال لشئون الهجرة والعاملين بالخارج، على تطور آليات العمل واستخدام نظم التحول الرقمى، والتصدى لكافة محاولات التشكيك التى تستهدف النيل من الوطن مشددا على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بشأن تحسين أحوال العاملين، وتحسين الأجور استعدادا لتوفير خدمة متميزة لأفواج السائحين، الذين بدأوا زيارتهم لمصر مبكراً.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها أش الله بزيارته لعدد من المنشآت الفندقية بمدينة أسوان، وفي جلسة المباحثات التى أجراها مع مدير عام أحد فنادق أسوان بحضور رئيس اللجنة النقابية، وعضو مجلس إدارة النقابة العامة، تم خلالها الاتفاق على عودة الاثنين المفصولين وصرف جميع مستحقاتهما المالية، وتخصيص نسبة 10% من أرباح الفندق تصرف سنويًا للعاملين، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة إنشاء صندوق خاص، يتحمل صرف مكافآت نهاية الخدمة عند حالات التقاعد، أو الوفيات والتوسع فى أنشطة الرعاية الإجتماعية والرياضة للعاملين.

وجه أسامة العيسوى الشكر لإدارة الفندق لتعاونها مع اللجنة النقابية، والنقابة العامة، وصرفها المنح فى المناسبات القومية، والدينية، ودخول المدارس، وتكريم المتميزين في العيد السنوى للفندق.

كما عقد محسن أش، اجتماعاً سريعاً مع أعضاء اللجنة النقابية، استعرض فيه دور النشاط النقابي في المرحلة المقبلة، التي يقودها محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتنسيق مع حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

حضر الاجتماع كل من: أسامة العيسوى، وزكريا عبد المنعم الأمين العام للجنة النقابية، وأحمد محمود طه وثريا صبري عبدالله نائبا رئيس اللجنة، وايمن عبدالحميد موسى الأمين العام المساعد، والحسينى محمود أمين الصندوق، و وطارق ربيع أمين الصندوق المساعد، و ومحد عيسى، وأشرف محمود، وسيد ركابي أعضاء اللجنة.